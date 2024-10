Hotel Rigopiano, cosa è rimasto oggi del resort travolto da una valanga nel 2017. FOTO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Gran Sasso resort di Farindola (Pescara) era un quattro stelle situato a 1200 metri di quota. Il 18 gennaio di 7 anni fa venne sommerso da 120mila tonnellate di neve che causarono 29 vittime (tra dipendenti della struttura e ospiti). I superstiti che scamparono alla tragedia furono 11. La vicenda è al centro della nuova inchiesta-reportage di Pablo Trincia "E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano". Ora nell’ex zona rossa che era stata posta sotto sequestro per motivi giudiziari resta ben poco dell’albergo Tg24.sky.it - Hotel Rigopiano, cosa è rimasto oggi del resort travolto da una valanga nel 2017. FOTO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Gran Sassodi Farindola (Pescara) era un quattro stelle situato a 1200 metri di quota. Il 18 gennaio di 7 anni fa venne sommerso da 120mila tonnellate di neve che causarono 29 vittime (tra dipendenti della struttura e ospiti). I superstiti che scamparono alla tragedia furono 11. La vicenda è al centro della nuova inchiesta-reportage di Pablo Trincia "E poi il silenzio – Il disastro di". Ora nell’ex zona rossa che era stata posta sotto sequestro per motivi giudiziari resta ben poco dell’albergo

