GTWC Europe, finale Sprint a Barcellona: BMW vs Mercedes per il titolo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo verdetto questo fine settimana per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con la finale a Barcellona della Sprint Cup. BMW e Mercedes si contendono il primato dopo una stagione ricca di colpi di scena dal primo atto di Brands Hatch all'ultimo di Magny-Cours. La BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT è provvisoriamente avanti con i tre volte campioni Charles Weerts e Dries Vanthoor. La coppia belga si contende il primato con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter dell'austriaco Lucas Auer e del tedesco Maro Engel. Due punti separano gli equipaggi citati dopo otto delle dieci competizioni in programma. Entrambe le compagini hanno ottenuto tre gioie a testa dominando quindi la Sprint Cup 2024 che per ora ha visto primeggiare anche la Ferrari n. 14 Emil Frey Racing (Hockenheim race-2) e la BMW n. 46 WRT (Misano race-1).

Rugby in carrozzina - Europei B : Italia sconfitta in semifinale dalla Svezia (46-48) - Al terzo tempo la Svezia era avanti di un solo punto, ma nel quarto è riuscita ad aumentare il distacco, portandosi in vantaggio di due punti e resistendo ai tentativi di rimonta degli Azzurri fino al fischio finale. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Europei B di Rugby in Carrozzina - Italia splendida con la Finlandia : arriva la vittoria e la semifinale - youtube. it ilfaroonline. “Abbiamo fatto una buona partita”, ha dichiarato Massimo Girardello a fine gara. Siamo partiti un po’ contratti, forse con l’intenzione di gestire, di non sfruttare tutte le nostre forze per riposare per la sicura semifinale di domani. ”), l’Italia ha preso il controllo della partita già nel primo tempo (14-7), aumentando progressivamente il vantaggio nelle frazioni ... (Ilfaroonline.it)

Europei calcio femminile 2029 - Italia interessata ad ospitare il torneo : la candidatura finale entro agosto 2025 - Il torneo del 2029 sarà il terzo Europeo femminile a vedere la partecipazione di 16 squadre, dopo l’edizione del 2022 in Inghilterra e quella del 2025 in Svizzera. Il dossier finale di candidatura dovrà essere presentato entro agosto 2025, mentre il paese vincitore verrà svelato nel dicembre dello stesso anno. (Sportface.it)