Grosseto: viaggiava con pistola in auto, a casa nascondeva hashish e cocaina. Arrestato sull'Aurelia

I Carabinieri hanno fermato, lungo la statale Aurelia, all'altezza di Orbetello (Grosseto), un uomo che, alla guida di un'auto, aveva con sé una pistola detenuta illegalmente

