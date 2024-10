Google nel mirino delle autorità Usa, si valuta lo spezzatino per rompere il monopolio nelle ricerche on line (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il governo statunitense sta valutando la possibilità di uno “spezzatino” di Google per porre fine al suo monopolio nel settore delle ricerche online, in quello che sarebbe il tentativo più audace finora condotto per tenere a freno una delle aziende tecnologiche più potenti al mondo. Lo riferisce il Financial Times online. Il rimedio è stato delineato dal Dipartimento di Giustizia martedì, emerge in un documento del tribunale, e arriva dopo che i procuratori federali hanno vinto un caso storico ad agosto, quando un giudice ha stabilito che Google ha violato la legge antitrust statunitense e etichettato l’azienda come “monopolista”. Il giudice Amit Mehta potrebbe anche ordinare a Google di fornire l’accesso ai dati di base che utilizza per creare i suoi risultati di ricerca e prodotti di intelligenza artificiale. Ilfattoquotidiano.it - Google nel mirino delle autorità Usa, si valuta lo spezzatino per rompere il monopolio nelle ricerche on line Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il governo statunitense stando la possibilità di uno “” diper porre fine al suonel settoreon, in quello che sarebbe il tentativo più audace finora condotto per tenere a freno unaaziende tecnologiche più potenti al mondo. Lo riferisce il Financial Times on. Il rimedio è stato deato dal Dipartimento di Giustizia martedì, emerge in un documento del tribunale, e arriva dopo che i procuratori federali hanno vinto un caso storico ad agosto, quando un giudice ha stabilito cheha violato la legge antitrust statunitense e etichettato l’azienda come “monopolista”. Il giudice Amit Mehta potrebbe anche ordinare adi fornire l’accesso ai dati di base che utilizza per creare i suoi risultati di ricerca e prodotti di intelligenza artificiale.

