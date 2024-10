Gli amici pelosi all’interno del Cassero di Montevarchi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 09 ottobre 2024 – Il Museo del Cassero di Montevarchi si prepara a diventare un luogo ancora più inclusivo e accogliente. Grazie ad una nuova iniziativa con la collaborazione di ENPA Valdarno e del Comune, gli animali domestici, come cani e gatti, saranno i benvenuti all'interno degli spazi museali, trasformando questo storico luogo d'arte in un museo “pet friendly”, aperto non solo agli appassionati di scultura e arte, ma anche agli amici a quattro zampe. Per lanciare questa importante novità, il Museo del Cassero ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) Valdarno e Fioranna Edizioni, pensati per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'abbandono e della tutela degli animali, e per promuovere l'adozione e l'acquisto consapevole. Lanazione.it - Gli amici pelosi all’interno del Cassero di Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 09 ottobre 2024 – Il Museo deldisi prepara a diventare un luogo ancora più inclusivo e accogliente. Grazie ad una nuova iniziativa con la collaborazione di ENPA Valdarno e del Comune, gli animali domestici, come cani e gatti, saranno i benvenuti all'interno degli spazi museali, trasformando questo storico luogo d'arte in un museo “pet friendly”, aperto non solo agli appassionati di scultura e arte, ma anche aglia quattro zampe. Per lanciare questa importante novità, il Museo delha organizzato una serie di eventi in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) Valdarno e Fioranna Edizioni, pensati per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'abbandono e della tutela degli animali, e per promuovere l'adozione e l'acquisto consapevole.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montevarchi - il museo del Cassero all'insegna dell'amore per gli animali - Per l’occasione è stata organizzata, in collaborazione con Enpa Valdarno e Fioranna Edizioni, una “due giorni” per sensibilizzare, partendo dai più piccoli, per il. . . Il Cassero per la scultura prosegue un percorso inclusivo rivolto alle famiglie con animali domestici che potranno accedere al museo. (Arezzonotizie.it)

Montevarchi. Al Cassero un totem sensoriale per ipovedenti e non vedenti - Arezzo, 24 settembre 2024 – Al Museo del Cassero di Montevarchi è stato realizzato un totem sensoriale pensato per ipovedenti e non vedenti che, oltre alla riproduzione in 3D dell’edificio del Cassero, comprende anche un libro tattile con la sua storia ed un’audioguida. . Non è il primo progetto che facciamo per il territorio: è motivo di orgoglio per tutto il nostro team che partecipa ... (Lanazione.it)