Fu telefonista durante la guerra: nonna Maria compie 101 anni

Martedì 8 ottobre Maria Buscaroli a Massa Lombarda ha festeggiato 101 anni. Circondata dall'affetto di amici e parenti, a partire dalla figlia Gabriella e dai nipoti Gabriele ed Elisa, ha ricevuto la visita del sindaco Stefano Sangiorgi che l'ha omaggiata di un mazzo di fiori e di una pergamena a

