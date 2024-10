Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, indagati due medici: “Scambiarono miocardite per ansia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avrebbero scambiato un principio di miocardite per ansia. Per la morte dell'attrice Francesca Carocci sono indagati due medici dell'Aurelia Hospital: la Procura indaga per omicidio colposo. Fanpage.it - Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni, indagati due medici: “Scambiarono miocardite per ansia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avrebbero scambiato un principio diper ansia. Per la morte dell'attricesonoduedell'Aurelia Hospital: la Procura indaga per omicidio colposo.

