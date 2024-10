Ferrara Film Corto Festival, quattro giornate con pellicole da 18 Paesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' corposo il programma della settima edizione del Ferrara Film Corto Festival 'Ambiente è musica', in programma nella città estense da mercoledì 23 a sabato 26, nella Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù, con anteprima martedì 22 al Notorious Ferraratoday.it - Ferrara Film Corto Festival, quattro giornate con pellicole da 18 Paesi Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' corposo il programma della settima edizione del'Ambiente è musica', in programma nella città estense da mercoledì 23 a sabato 26, nella Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù, con anteprima martedì 22 al Notorious

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferrara Film Festival - cala il sipario sulla kermesse : assegnati i Dragoni d'oro - . Cala ufficialmente il sipario sulla nona edizione del Ferrara Film Festival. La serata di galà, presentata dalla madrina del Festival Denny Mendez, è stata introdotta dal presidente Riccardo Cavicchi, seguito sul palco dal direttore operativo Giorgio Ferroni, dall’assessore Angela Travagli e ... (Ferraratoday.it)

'Film Festival' : Ferrara capitale del cinema per otto giorni con vip - film e cortometraggi - Da sabato 21 a sabato 28 torna con la sua nona edizione il 'Ferrara Film Festival'. La rassegna cinematografica, creata dalla geniale intuizione del ferrarese Massimiliano Stroscio in arte Maximilian Law, negli anni ha saputo ritagliarsi visibilità e attenzione anche fuori regione. Il programma... (Ferraratoday.it)

Film Festival - si alza il sipario : ad Abel Ferrara e Carol Alt i 'Dragoni d'oro' - Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La rassegna comincerà. Un programma ricco in questa otto giorni, dal 21 al 28 settembre, condita da ben 65 eventi e non solo di carattere strettamente cinematografico. . . Ferrara si prepara ad accogliere la nona edizione del ‘Ferrara Film ... (Ferraratoday.it)

Film Festival - si alza il sipario : ad Abel Ferrara e Carol Alt i 'Dragoni d'oro' - Ferrara si prepara ad accogliere la nona edizione del ‘Ferrara Film Festival’. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La rassegna comincerà. . Un programma ricco in questa otto giorni, dal 21 al 28 settembre, condita da ben 65 eventi e non solo di carattere strettamente ... (Ferraratoday.it)

Arriva il ’Ferrara film corto festival’. Conclusa la selezione delle pellicole - Subito dopo gli studi, si trasferisce a Roma, dove intraprende l’attività di compositore. . 43 i corti selezionati, 16 nella categoria “Ambiente è Musica”, 18 in “Indieverso” e 10 in “Buona la Prima”. A valutare i cortometraggi in concorso, la prestigiosa Giuria Professionale 2024, composta da ... (Ilrestodelcarlino.it)