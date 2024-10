Ilgiorno.it - Dopo le Olimpiadi. Monza premia le sue ragazze d’oro: "Mai mollare"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall’Olimpo della pallavolo alla Sala d’onore della Villa Reale il passo è stato breve. Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi, giocatrici del Vero Volley e componenti della Nazionale italiana di pallavolo, in virtù della storica vittoria della storica medagliaalledi Parigi, sono state omaggiate ieri dalle istituzioni politiche del territorio, dalla Provincia al Comune di. A mancare, tra le quattro azzurre che fanno parte del club pallavolistico monzese-milanese, soltanto Paola Egonu, che non ha potuto presenziare alla cerimonia per via di un’antipatica infezione alle fosse nasali che richiede ora un piccolo intervento chirurgico.