Ilrestodelcarlino.it - Dengue, Bassetti: “Screening di massa a Fano”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “C'è stata una sottovalutazione a livello locale della febbree questo è il risultato", dice senza mezzi termini l'infettivologo Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, a proposito del focolaio die sui nuova casi in Toscana. “Speriamo la situazione non peggiori – continua –, ci verrà in aiuto il calo delle temperature. Dobbiamo fare di più, abbiamo moltissimi asintomatici o poco sintomatici che però possono replicare il virus”. La malattia si trasmette nella popolazione con la puntura di zanzara tigre. “Se la disinfestazione non viene fatta bene non ne usciamo”, spiegache poi avverte: “Forse serve un programma dia tappeto nelle aree interessate dai focolai autoctoni”.