Con coltello minaccia vicini e carabinieri arrestato a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania un colombiano di 48 anni che armato di un coltello senza un motivo apparente aveva minacciato i condomini di una palazzina del centro storico ed anche gli stessi militari dell'Arma giunti sul posto dopo una segnalazione al 112. L'uomo è stato bloccato nel suo appartamento - che aveva messo a soqquadro - dopo che i militari hanno fatto evacuare lo stabile

