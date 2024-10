Commerciava prodotti contraffatti, rintracciato e arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata di martedì, gli agenti della polizia di Stato in servizio alla squadra mobile della questura di Vicenza hanno tratto in arresto W.S., 62enne, cittadino senegalese, constatando che nei suoi confronti era stata emessa una sentenza definitiva di condanna a due mesi di reclusione per Vicenzatoday.it - Commerciava prodotti contraffatti, rintracciato e arrestato Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata di martedì, gli agenti della polizia di Stato in servizio alla squadra mobile della questura di Vicenza hanno tratto in arresto W.S., 62enne, cittadino senegalese, constatando che nei suoi confronti era stata emessa una sentenza definitiva di condanna a due mesi di reclusione per

