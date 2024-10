"Colpirlo lo stesso! Capito cosa diceva?": Open Arms, Castelli inchioda la toga anti-Salvini | Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roberto Castelli a valanga sul caso Open Arms. L'ex ministro della giustizia del secondo governo Berlusconi è intervenuto come ospite a L'aria che tira, il talk show politico in onda su La7 condotto da David Parenzo. E non ha risparmiato pesanti critiche alla magistratura. Secondo l'ex senatore della Lega, il processo a Matteo Salvini è sbagliato sia perché si tratta di un processo politico., ma anche perché è contrario alla ragione e alla logica aristotelica. "Parliamo della cosa più importante che è il vulnus della democrazia che si sta perpetrando a Palermo - ha esordito così Castelli -. C'è una registrazione di un'intercettazione in cui un magistrato dice all'altro: 'Salvini ha ragione'. E l'altro magistrato risponde: 'Sì, però bisogna Colpirlo lo stesso'. Questa è la prova provata che siamo di fronte a un processo politico. Non lo dico io. Liberoquotidiano.it - "Colpirlo lo stesso! Capito cosa diceva?": Open Arms, Castelli inchioda la toga anti-Salvini | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Robertoa valanga sul caso. L'ex ministro della giustizia del secondo governo Berlusconi è intervenuto come ospite a L'aria che tira, il talk show politico in onda su La7 condotto da David Parenzo. E non ha risparmiato pescritiche alla magistratura. Secondo l'ex senatore della Lega, il processo a Matteoè sbagliato sia perché si tratta di un processo politico., ma anche perché è contrario alla ragione e alla logica aristotelica. "Parliamo dellapiù importante che è il vulnus della democrazia che si sta perpetrando a Palermo - ha esordito così-. C'è una registrazione di un'intercettazione in cui un magistrato dice all'altro: 'ha ragione'. E l'altro magistrato risponde: 'Sì, però bisognalo'. Questa è la prova provata che siamo di fronte a un processo politico. Non lo dico io.

