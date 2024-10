Clarissa Burt dopo il Grande Fratello svela chi le piaceva: quei due concorrenti senza rispetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice Clarissa Burt, prima eliminata dal Grande Fratello, svela segreti esplosivi sulla casa e punta il dito contro alcuni concorrenti. L'articolo Clarissa Burt dopo il Grande Fratello svela chi le piaceva: quei due concorrenti senza rispetto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Clarissa Burt dopo il Grande Fratello svela chi le piaceva: quei due concorrenti senza rispetto Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice, prima eliminata dalsegreti esplosivi sulla casa e punta il dito contro alcuni. L'articoloilchi ledueproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Clarissa Burt - chi è il gieffino per cui avrebbe perso la testa (e no - non è Clayton Norcross) - Clarissa Burt è stata, purtroppo, la prima eliminata della 18esima edizione del Grande Fratello e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Chi. Anzi, c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano “zia” e non “nonna”, anche quella è una bella conquista!”. (Biccy.it)

Clarissa Burt si toglie qualche sassolino dopo il Grande Fratello - poi svela chi le piace - È un ragazzo in gamba, molto carino, molto dolce, però mangia questo mondo e quell’altro. Poi via qualche sassolino. Clarissa ha puntato il dito contro Clayton e Lorenzo. Così come Lorenzo che urla, strepita, alza sempre il volume”. Sta facendo scandalo perché lui vuole mangiare sempre, se ci sono 20 yogurt per tutti lui ne mangia 3 al giorno, allora manchi di rispetto agli altri. (361magazine.com)

Clarissa Burt era attratta da un concorrente del GF : la confessione inattesa - Tra le cose che fa in casa, che proprio Clarissa non tollerava, c’è il fatto che mangia di tutto, senza curarsi minimamente degli altri. La donna ha fatto anche una confessione inaspettata, ovvero, ha rivelato chi sia il concorrente che l’attraeva all’interno della casa. Proprio per tale ragione, se fosse stata più giovane, sicuramente avrebbe messo gli occhi sul ragazzo. (Tutto.tv)