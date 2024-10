Panorama.it - Catasto e gasolio: rincari in vista per famiglie e imprese?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Casa e. È scattata subito la preoccupazione per le proprie tasche dopo le parole del ministro Giancarlo Giorgetti ieri in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Più tasse su? Si tratta di due misure che, se confermate in Manovra, impatteranno certo, ma in modo diverso e la seconda (quella sul), per certi versi, in maniera più pesante e per un periodo più lungo. Il ministro dell’economia presentando il Piano strutturale di bilancio (che oggi è arrivato in Aula) ha citato tra le riforme una revisione (al rialzo) delle rendite catastali per chi ha usato bonus edilizi. Una misura che sorprende visto la storica opposizione della maggioranza a una riforma dele una misura che da molti è statacome una “vendetta” al tanto costoso e avverso Superbonus.