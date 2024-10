Lapresse.it - Caserta, uccide la moglie davanti ai figli: fermato 30enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avrebbe ucciso ladi 24 anniaidi quattro e sei anni. È successo stamattina, intorno alle 5, in via Caravaggio 10 a San Felice a Cancello, in provincia di. Per l’omicidio è statoil marito della donna, unalbanese. L’uomo è stato trovatol’ingresso dell’abitazione in stato confusionale ed è stato portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sul posto i carabinieri della compagnia di Maddaloni.