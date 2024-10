Carta docente 500 euro, Barbacci (Cisl Scuola): “Occorre rivedere l’utilizzo, sia dedicata di più alla formazione”. E sull’estensione ai precari: “Servono 130-150 milioni di euro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In seguito all'incontro tra il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e le organizzazioni sindacali, Ivana Barbacci, segretaria nazionale della Cisl Scuola, è intervenuta su Orizzonte Scuola TV per chiarire la posizione del sindacato, tra gli altri argomenti, anche in merito alla Carta docente. L'articolo Carta docente 500 euro, Barbacci (Cisl Scuola): “Occorre rivedere l’utilizzo, sia dedicata di più alla formazione”. E sull’estensione ai precari: “Servono 130-150 milioni di euro” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In seguito all'incontro tra il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e le organizzazioni sindacali, Ivana, segretaria nazionale della, è intervenuta su OrizzonteTV per chiarire la posizione del sindacato, tra gli altri argomenti, anche in merito. L'articolo500): “, siadi più”. Eai: “130-150di” .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fino al 31 dicembre - i clienti che si registrano su unclickperlascuola.it possono aiutare una scuola a scelta o Save the Children. Nelle edizioni precedenti - già donati 11 milioni di euro come crediti virtuali - Per quanto riguarda Save the Children, c’è da sottolineare che le donazioni contribuiranno allo sviluppo di progetti molto importanti, anzi, necessari. it prima della fine dell’anno, verrà donato l’1% come credito virtuale alla scuola scelta, o a Save the Children. C’è di tutto: computer, stampanti, tablet, giochi creativi, cancelleria, materiali utili per gli studenti con ... (Iodonna.it)

Caos graduatorie nei concorsi scuola : Valditara incolpa l’Europa - ma l’Ue smentisce - […] Spetta agli Stati membri stabilire le condizioni alle quali i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere considerati contratti o rapporti a tempo indeterminato. Poi è cominciata la stagione delle leggi e leggine per immettere in ruolo precari diventati “storici” perché avevano accumulato tanti anni di lavoro, ma un concorso non l’avevano mai passato. (Ilfattoquotidiano.it)

Biadene - 530mila euro per l'efficientamento della scuola media : affidato il progetto - A fronte di un contributo di 530mila euro circa ottenuto dal Comune di Montebelluna attraverso il Gse, l’amministrazione comunale ha scelto. . . Potrebbe riguardare anche l’efficientamento energetico l’intervento di riqualificazione che sta interessando in questo periodo la scuola media di Biadene. (Trevisotoday.it)