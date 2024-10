Auto resta incastrata nel passaggio a livello, la donna riesce a scappare ma dimentica il cane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Villa di Tirano (Sondrio) martedì 8 ottobre c'è stato un incidente tra un Auto e un treno. La conducente è riuscita ad abbandonare la vettura pochi istanti prima della collusione, ma si è dimentica all'interno il cagnolino che è morto nell'impatto con il treno. Fanpage.it - Auto resta incastrata nel passaggio a livello, la donna riesce a scappare ma dimentica il cane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Villa di Tirano (Sondrio) martedì 8 ottobre c'è stato un incidente tra une un treno. La conducente è riuscita ad abbandonare la vettura pochi istanti prima della collusione, ma si èall'interno il cagnolino che è morto nell'impatto con il treno.

Villa di Tirano - auto travolta dal treno : i passeggeri scendono e si salvano ma si dimenticano la cagnolina - che muore stritolata - L’arrivo dei soccorsi Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Tirano del capitano Riccardo Angeletti e i Vigili del Fuoco, cui è toccato anche il triste compito di estrarre dalle lamiere il cagnolino della coppia. Peraltro, l’incidente sui binari di Villa di Tirano è giunto al termine di una giornata ancora una volta funestata da disservizi sull’intera linea locale. (Ilgiorno.it)

