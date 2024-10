Arma dei Carabinieri e ministero dell’Istruzione insieme per la cultura della legalità: rinnovato il protocollo d’intesa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si rinnova e consolida l’alleanza tra Carabinieri e ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere tra i giovani la cultura della legalità. Il ministro, Giuseppe Valditara, e il comandante generale dell’Arma, il generale Teo Luzi, hanno sottoscritto al ministero il nuovo protocollo d’intesa “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”. L’alleanza tra Carabinieri e ministero dell’Istruzione per la cultura della legalità tra i giovani Il protocollo, si legge in un comunicato, rappresenta “un ulteriore tassello al mosaico istituzionale che collega l’Arma dei Carabinieri ai giovani”, nel segno “di una collaborazione già solida e proficua”. Secoloditalia.it - Arma dei Carabinieri e ministero dell’Istruzione insieme per la cultura della legalità: rinnovato il protocollo d’intesa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si rinnova e consolida l’alleanza trae del Merito per diffondere tra i giovani la. Il ministro, Giuseppe Valditara, e il comandante generale dell’, il generale Teo Luzi, hanno sottoscritto alil nuovo“Accrescere nei giovani lae la consapevolezza dell’importanzasicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”. L’alleanza traper latra i giovani Il, si legge in un comunicato, rappresenta “un ulteriore tassello al mosaico istituzionale che collega l’deiai giovani”, nel segno “di una collaborazione già solida e proficua”.

