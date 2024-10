Allerta meteo, in arrivo l’uragano Kirk: dopo i miglioramenti, torna l’emergenza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia vive una momentanea pausa dal maltempo, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma l’Allerta continua a persistere. Il 9 ottobre è infatti influenzato dalle piogge verificatesi nelle 24 ore precedenti, il che ha portato all’emissione dell’Allerta rossa per rischio idrogeologico in Veneto, soprattutto per i fiumi come l’Alto Brenta, il Bacchiglione, l’Alpone e il Piave pedemontano. Un’Allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda l’Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese e Pianura reggiana di Po), la Lombardia (Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali), il Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e altre aree del Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, oltre ad Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna). Thesocialpost.it - Allerta meteo, in arrivo l’uragano Kirk: dopo i miglioramenti, torna l’emergenza Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia vive una momentanea pausa dal maltempo, con un miglioramento delle condizionirologiche, ma l’continua a persistere. Il 9 ottobre è infatti influenzato dalle piogge verificatesi nelle 24 ore precedenti, il che ha portato all’emissione dell’rossa per rischio idrogeologico in Veneto, soprattutto per i fiumi come l’Alto Brenta, il Bacchiglione, l’Alpone e il Piave pedemontano. Un’arancione per rischio idrogeologico riguarda l’Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese e Pianura reggiana di Po), la Lombardia (Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali), il Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e altre aree del Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, oltre ad Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna).

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strade allagate e frane - è ancora allerta meteo - Le regioni con l'allerta meteo oggi 9 ottobre 2024 Per la giornata di oggi. . . . Le regioni più colpite e le previsioni meteo per oggi, 9 ottobre. La nuova ondata di maltempo sta facendo sentire i suoi effetti con esondazioni, allagamenti e frane. Temporali e piogge mettono in difficoltà ... (Today.it)

Strade allagate e frane : le regioni con l'allerta meteo rossa e arancione oggi - Le regioni più colpite e le previsioni meteo per oggi, 9 ottobre. . . La nuova ondata di maltempo sta facendo sentire i suoi effetti con esondazioni, allagamenti e frane. Temporali e piogge mettono in difficoltà il Nord. Le regioni con l'allerta meteo oggi 9 ottobre 2024 Per la giornata di ... (Today.it)

Maltempo : allerta temporali per la Puglia. Zone del nord Italia in codice rosso Protezione civile - previsioni meteo - Si fa riferimento a precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati o puntualmente moderati. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. . Sparse al ... (Noinotizie.it)

Nuova allerta meteo gialla su Bari e provincia : piogge e temporali per mercoledì 9 ottobre - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 16 dell'8 ottobre 2024 e per le successive 20 ore. In arrivo su Bari e provincia precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale. con quantitativi cumulati deboli o... (Baritoday.it)

Piove ancora sulle Marche : allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene - ANCONA - Allerta meteo "lampo" emmesso dalla Protezione civile delle Marche, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L'allerta, sulla scorta delle... (Corriereadriatico.it)