Aggressioni droga e minacce | il questore chiude le porte di Como e San Siro a sei persone

Como, 9 ottobre 2024 – Raffica di Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, firmati dal questore di Como Marco Calì, nei confronti di una serie di soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti aggressivi o dannosi nelle ultime settimane. Daspo Urbano della durata di un anno per un ragazzo di 18 anni di origini nord africane, che durante una controllo svolto a settembre in Piazza Volta, è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, facendo presupporre un'attività di spaccio: ora gli è vietato frequentare, accedere o stazionare in un largo perimetro del centro di Como con presenza di locali pubblici. Altro Daspo Urbano della durata di 3 mesi è stato notificato a un nigeriano di 35 anni senza fissa dimora, per un ampio perimetro del centro di Como, dove abitualmente bivaccava e chiedeva denaro ai passanti, spesso sotto effetto di alcol.

Como - il questore accoglie il nuovo vicario : è Gianluca Cardile - Ieri mattina, il questore di Como ha dato il benvenuto al nuovo vicario, il primo dirigente della polizia di stato, Gianluca Cardile. Proveniente dalla questura di Monza e Brianza, dove ricopriva il ruolo di dirigente della Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, il dottor Cardile... (Quicomo.it)

Ubriachi - molesti e violenti : gli ultimi Dacur firmati dal questore di Como - Sono 4 i DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) sono stati firmati dal Questore di Como Marco Calì nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di reati e comportamenti che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica nei centri cittadini. Dopo i violenti fatti avvenuti a... (Quicomo.it)

Mano pesante del questore di Como dopo i furti nei market - provvedimento d’espulsione per due ladri - . La donna era stata arrestata per aver rubato 270 euro di cosmetici che aveva nascosto nella sua borsa. La stessa non potrà fare ritorno nel comune di Como per due anni dal momento della notifica. L’uomo aveva rubato della merce al Carrefour Market di Como via Recchi, ma una volta fermato dagli addetti alla vigilanza, aveva reagito nei loro confronti con violenza per sfuggire alle sue ... (Ilgiorno.it)