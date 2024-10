.com - Vela d’epoca, dal 17 al 20 ottobre 19a edizione delle Vele Storiche Viareggio

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche quest’anno, dal 17 al 20ospiterà il Raduno, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Il presidente VSV Gianni Fernandes ha ricordato come con questo 19° raduno si chiuda ufficialmente la stagione di regatein Mediterraneo. Non solo. Ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili in banchina da parte di chiunque desideri scoprire da vicino un vero e proprio Museo Galleggiante a cielo aperto. Se si considera che il più antico scafo partecipante sarà Tirrenia II del 1914, varato ben 110 anni fa, e che il più recente è LuluNikka del 2024, una costruzione classica in legno del cantiere Checchi di Massarosa, si può affermare cheospiterà oltre un secolo di storia ed evoluzione dello yachting.