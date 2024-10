Romadailynews.it - Vandali colpiscono la sede di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca

(Di martedì 8 ottobre 2024) Attoco contro il centro che assiste oltre 30 mila persone ogni anno, ma l’associazione non si arrende. Ladia Tor, che ogni anno fornisce assistenza medica e alimentare gratuita a oltre 30 mila persone in stato di fragilità, è stata nuovamente colpita da attici. Questa mattina il portone è stato trovato forzato e danneggiato. L’episodio si inserisce in una serie di attacchi simili subiti dall’inizio dell’anno, tra cui danneggiamenti e furti. “Non è la prima volta che tentano di fermarci, ma non molliamo”, ha dichiarato Lucia Ercoli, portavoce dell’associazione, che si occupa anche di progetti per contrastare la dispersione scolastica e promuovere una corretta alimentazione. “Il nostro lavoro dà fastidio a qualcuno, ma continueremo a stare al fianco dei più fragili”.