Ultime Notizie Roma del 08-10-2024 ore 18 | 10

(Di martedì 8 ottobre 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di maltempo un’apertura di giornale perché oggi si abbattono sulla Liguria interessanti da dove Stanotte piove a Campo Ligure per esempio solo in un’ora sono caduti 97 millimetri d’acqua allerta arancione in provincia di Genova e Sì ma preoccupare di più sono i fiumi dello spezzatino dove le 12 o scattata l’allerta Rossa le scuole resteranno chiuse in molti comuni Liguri Oggi all’alba anche il capoluogo ha deciso di lasciare gli studenti a casa fino a ora I maggiori disagi si sono registrati nel genovese con allagamenti e frane finora I maggiori disagi si sono registrati nel genovese con allagamenti e frane di essere una truffa del Tg3 è stata aggredita in Libano vicino a Sidone l’autista locale ha avuto un infarto ed è morto denuncia il TG3 nell’edizione ...