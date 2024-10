Lanazione.it - Tubi idraulici e coltelli nei pullman degli ultrà del Milan

(Di martedì 8 ottobre 2024) FIRENZEe spranghe, mimetizzati come aste di bandiera, pronte all’uso qualora si fosse presentata un’occasione di scontro con gliviola o con le forze dell’ordine. Un “arsenale“ è stato scoperto dalla digos in duedi supportersisti che hanno raggiunto il Franchi per la partita contro la Fiorentina di domenica sera. Il fascicolo, aperto dalla procura, allo stato è a carico di ignoti. Tutti gli occupanti dei duesono stati identificati a fine partita dalla polizia scientifica nel corsoaccertamenti finalizzati anche ad attribuire eventuali responsabilità sulla vicenda. Tale condotta rientra tra quelle previste per l’emissione della misura di prevenzione del Daspo, firmata dal Questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza. Le “armi“ sequestrate erano nascoste a bordo dei due mezzi, provenienti dal capoluogo lombardo.