Tre Valli Varesine accorciata per il maltempo: tolti 2 dei sette giri sul circuito finale (Di martedì 8 ottobre 2024) Varese – Il maltempo accorcia la Tre Valli Varesine, la classica corsa ciclistica che chiude il Trittico Lombardo in programma oggi, martedì 8 ottobre. Data l’incessante pioggia che si abbatte da ieri sera su Varese e provincia, gli organizzatori della Società Ciclistica Alfredo Binda hanno deciso di eliminare due dei sette giri del circuito cittadino finale (15,9 km), a Varese. La gara perde dunque 32 chilometri, per una lunghezza complessiva ridotta a 168 km rispetto ai 200 inizialmente previsti. Contestualmente, la partenza da Busto Arsizio è stata posticipata dalle 12 alle 12.20. Ilgiorno.it - Tre Valli Varesine accorciata per il maltempo: tolti 2 dei sette giri sul circuito finale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Varese – Ilaccorcia la Tre, la classica corsa ciclistica che chiude il Trittico Lombardo in programma oggi, martedì 8 ottobre. Data l’incessante pioggia che si abbatte da ieri sera su Varese e provincia, gli organizzatori della Società Ciclistica Alfredo Binda hanno deciso di eliminare due deidelcittadino(15,9 km), a Varese. La gara perde dunque 32 chilometri, per una lunghezza complessiva ridotta a 168 km rispetto ai 200 inizialmente previsti. Contestualmente, la partenza da Busto Arsizio è stata posticipata dalle 12 alle 12.20.

