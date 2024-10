Travis Kelce e il messaggio subliminale per Taylor Swift in Grotesquerie, è tutto vero? (Di martedì 8 ottobre 2024) Ai fan di Taylor Swift non sfugge nulla. Anche il piccolo riferimento, che secondo loro, sarebbe stato un omaggio alla loro beniamina da parte del fidanzato Travis Kelce. Un omaggio in lingua cifrata avvenuto nel bel mezzo di una sequenza di Grotesquerie, la nuova serie horror firmata da Ryan Murphy, in cui Kelce ha debuttato come attore. Nel terzo episodio, infatti, il personaggio interpretato dal giocatore di football, l’infermiere Ed, si dimostra molto protettivo nei confronti della protagonista, la detective Tryon (Niecy Nash-Betts). La quale, per tutta risposta, lo invita a casa e gli chiede quale sia il suo dolce preferito. E qui, il colpo di scena. Kelce/Ed risponde i Pop-Tarts senza frosting. Cosa c’è di strano? Nulla, se non che queste sfogliatine alla marmellata precotte, molto in voga negli USA, sia uno dei cavalli di battaglia culinari di Taylor Swift. Cultweb.it - Travis Kelce e il messaggio subliminale per Taylor Swift in Grotesquerie, è tutto vero? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ai fan dinon sfugge nulla. Anche il piccolo riferimento, che secondo loro, sarebbe stato un omaggio alla loro beniamina da parte del fidanzato. Un omaggio in lingua cifrata avvenuto nel bel mezzo di una sequenza di, la nuova serie horror firmata da Ryan Murphy, in cuiha debuttato come attore. Nel terzo episodio, infatti, il personaggio interpretato dal giocatore di football, l’infermiere Ed, si dimostra molto protettivo nei confronti della protagonista, la detective Tryon (Niecy Nash-Betts). La quale, per tutta risposta, lo invita a casa e gli chiede quale sia il suo dolce preferito. E qui, il colpo di scena./Ed risponde i Pop-Tarts senza frosting. Cosa c’è di strano? Nulla, se non che queste sfogliatine alla marmellata precotte, molto in voga negli USA, sia uno dei cavalli di battaglia culinari di

L’incontro di Taylor Swift con il principe William ha fatto venire a Travis Kelce la sindrome dell’impostore - Secondo sua madre, Donna Kelce, il tre volte campione del Super Bowl ha sentito il mondo andare in tilt quando quest’estate ha incontrato il principe William, la principessa Charlotte e il principe George. (Vanityfair.it)

Ryan Murphy ha scritto per Travis Kelce un ruolo in Grotesquerie e vuole continuare a lavorare con lui - Il produttore Ryan Murphy ha svelato di essere rimasto conquistato dall'impegno di Travis Kelce sul set di Grotesquerie, dopo aver scritto appositamente per lui un ruolo nella serie. Il coinvolgimento del campione di football Murphy ha spiegato che ha incontrato Travis Kelce e lo sportivo gli ha ... (Movieplayer.it)

Travis Kelce racconta cosa ha fatto durante la finale di Sinner : “Gli volevo entrare in testa” - Travis Kelce era presente assieme alla fidanzata Taylor Swift sulle tribune di Flushing Meadows per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Continua a leggere . Anzi per tifare a più non posso per l'americano, come ammesso dal campione di football: "Per tutto il tempo ... (Fanpage.it)