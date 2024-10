Oasport.it - Tiafoe perde le staffe: insultato il giudice di sedia dopo la sconfitta (VIDEO)

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ha perso completamente leFrancesal termine del match di sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai perso contro Roman Safiullin al tiebreak del terzo. Il giocatore statunitense hapesantemente ildiJimmy Pinoargote con toni intimidatori: ‘F•ck you’, seriously ‘F•ck you man’. Uno sfogo di rabbia non arrivato a caso per il giocatore del Maryland che era infatti stato costretto in due occasioni a servire direttamente la seconda di servizio per aver sforato con lo shot clock alla battuta. Una volta era avvenuto sul 5-6 0-30 del set decisivo, la seconda volta sul 5-5 del tiebreak del terzo, quindi tutto nel giro di un quarto d’ora. Già in quelle due situazioni l’americano si era messo a discutere e poi è completamente esploso a fine partita: uno sfogo che potrebbe costare caro.