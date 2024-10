Terres Des Hommes: infanzia sempre più rischio tra violenze e maltrattamenti (Di martedì 8 ottobre 2024) È il quadro di una infanzia sempre più rischio quello che emerge dai dati del servizio analisi della direzione centrale della polizia criminale e resi noti dalla Fondazione Terre Des Hommes in occasione della presentazione del dossier Indifesa. Servizio di Pierluigi Vito. Terres Des Hommes: infanzia sempre più rischio tra violenze e maltrattamenti TG2000. Tv2000.it - Terres Des Hommes: infanzia sempre più rischio tra violenze e maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È il quadro di unapiùquello che emerge dai dati del servizio analisi della direzione centrale della polizia criminale e resi noti dalla Fondazione Terre Desin occasione della presentazione del dossier Indifesa. Servizio di Pierluigi Vito.DespiùtraTG2000.

Rapporto di Terre Des Hommes sui reati dei minori in Italia : infanzia a rischio - . È il quadro di un’infanzia sempre più a rischio quello che emerge dai dati del servizio analisi della direzione centrale della polizia criminale e resi noti dalla fondazione Terre Des Hommes in occasione della presentazione del dossier “indifesa”. Servizio di Pierluigi Vito The post Rapporto ... (Tv2000.it)