Liberoquotidiano.it - "Sosteneva Hamas": espulso l'imam di Bologna che insultava Salvini, ecco cosa diceva | Guarda

(Di martedì 8 ottobre 2024) È stato portato in questura e poil'di, il pachistano Zulfiqar Khan. Lo ha comunicato, in una nota, il suo difensore Francesco Murru, che parla del "ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione". A firmare il decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nel provvedimento è stato segnalato che Zulfiqar ha manifestato una visione integralista del concetto di jihad e che ha esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad. Nel decreto di espulsione Piantedosi ha sottolineato come dall'autunno 2023 l'fosse emerso all'attenzione per il suo "crescente fanatismo ideologico" e per la sua "propensione verso posizioni radicali".