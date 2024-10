San Valentino Torio, la vigilanza sventa furto in una tabaccheria (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella notte del 6 ottobre, a San Valentino Torio, il tempestivo intervento della vigilanza privata “Astrea” ha impedito un possibile assalto a una tabaccheria. Intorno alle 4 del mattino, durante un servizio di pattugliamento, i vigilantes hanno notato un’Alfa Giulietta bianca fermata all’incrocio tra via Cesina Pugliano e via Caporale Vito Ruggiero. L’intervento Secondo quanto riportato da puntoagronews.it, l’auto in questione, insieme alle sue caratteristiche, corrispondeva a un veicolo già associato a diversi furti avvenuti nella zona nord della provincia. A bordo del mezzo erano presenti quattro individui con il volto coperto, mentre un quinto complice stava rubando una Lancia Y, destinata a essere utilizzata per forzare l’ingresso della tabaccheria. Alla vista degli agenti di vigilanza, i malviventi hanno tentato di fuggire. Zon.it - San Valentino Torio, la vigilanza sventa furto in una tabaccheria Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella notte del 6 ottobre, a San, il tempestivo intervento dellaprivata “Astrea” ha impedito un possibile assalto a una. Intorno alle 4 del mattino, durante un servizio di pattugliamento, i vigilantes hanno notato un’Alfa Giulietta bianca fermata all’incrocio tra via Cesina Pugliano e via Caporale Vito Ruggiero. L’intervento Secondo quanto riportato da puntoagronews.it, l’auto in questione, insieme alle sue caratteristiche, corrispondeva a un veicolo già associato a diversi furti avvenuti nella zona nord della provincia. A bordo del mezzo erano presenti quattro individui con il volto coperto, mentre un quinto complice stava rubando una Lancia Y, destinata a essere utilizzata per forzare l’ingresso della. Alla vista degli agenti di, i malviventi hanno tentato di fuggire.

