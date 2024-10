Real Madrid-Milan, in vendita i biglietti per il match di Champions League (Di martedì 8 ottobre 2024) Real Madrid-Milan: parte la vendita per i biglietti del Settore Ospiti per la sfida di Champions League al Santiago Bernabéu Pianetamilan.it - Real Madrid-Milan, in vendita i biglietti per il match di Champions League Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024): parte laper idel Settore Ospiti per la sfida dial Santiago Bernabéu

La “cassanata” che nessuno conosceva : “Così ho urinato nella sauna del Real Madrid - si moriva dalla puzza”. Il racconto di Cassano - Mi rompevo a uscire e rientrare. Il motivo era semplice: avevo un amico lì a Mirasierra, alle 10 mi portava in appartamento tutto il cibo che volevo. Una “cassanata” che in pochi, anzi nessuno tranne giocatori e dirigenti dei Blancos conoscevano. Avevo questa possibilità: ero Cassano, il giocatore ... (Ilfattoquotidiano.it)

Lascia la Juve a stagione in corso - Ancelotti lo porta al Real Madrid! - Durante il match vinto dal Real Madrid contro il Villarreal per 2-0, Dani Carvajal è dovuto uscire anzitempo in barella. I tifosi su tutti ricordano quelli di Zinedine Zidane nel 2001 e Cristiano Ronaldo, nel 2018, con due campionissimi che hanno scritto tra le pagine più importanti della storia ... (Serieanews.com)

Il Real Madrid è massacrato dagli infortuni : sei crociati rotti negli ultimi quindici mesi - La statistica sui crociati rotti in casa Real Madrid è terrificante: "C'è un fattore che non controlliamo veramente, ovvero la sfortuna"Continua a leggere . (Fanpage.it)