Premier League: Chelsea e Nottingham Forest incriminati dopo la rissa a bordo campo (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Chelsea e il Nottingham Forest sono stati messi sotto accusa dopo la rissa a bordo campo. La Football Association ha deciso di incriminare i due club dopo lo scontro, avvenuto nel corso della partita di Premier League, poi terminata per 1-1. La bagarre è stata scatenata da Neco Williams del Forest, a seguito del suo intervento su Marc Cucurella, che ha portato il giocatore a sbandare fuori campo verso il tecnico Enzo Maresca. In pochi secondi diversi giocatori si sono aggiunti allo scontro, con la partecipazione delle panchine. Gli spintoni e gli insulti sono terminati nel momento in cui l'arbitro Chris Kavangah è riuscito a riprendere il controllo, estraendo numerosi cartellini gialli. Al termine della partita, gli ammoniti sono stati undici.

