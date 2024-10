Pakistani, posto per tre. Si sono liberati ad Arbia. La Caritas li ha messi subito a disposizione (Di martedì 8 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Caso Pakistani, un caos calmo. Il fuoco cova sotto la cenere in quanto i cittadini non sono contenti della situazione al parcheggio Il Duomo. Ma il silenzio, la calma apparente, potrebbero preludere alla ricerca di soluzioni che tengano conto di tre fattori: tutela dei residenti, salvaguardia delle persone che sono fuggite dal loro Paese, rimaste senza un tetto. Ma anche della possibilità di intervento in linea con le regole nazionali, all’insegna del buonsenso. Ormai i Pakistani e gli afgani richiedenti asilo, una cinquantina, hanno eletto a casa il posteggio più vicino all’ufficio immigrazione della questura. Inutile spostarli da lì perché tanto poi tornano a ripararsi all’interno. Piove, fa brutto tempo, oltretutto. Oggi è addirittura previsto l’allerta meteo arancione. Non bisogna avere cuore per mandarli tutti sotto la bufera. Lanazione.it - Pakistani, posto per tre. Si sono liberati ad Arbia. La Caritas li ha messi subito a disposizione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Caso, un caos calmo. Il fuoco cova sotto la cenere in quanto i cittadini noncontenti della situazione al parcheggio Il Duomo. Ma il silenzio, la calma apparente, potrebbero preludere alla ricerca di soluzioni che tengano conto di tre fattori: tutela dei residenti, salvaguardia delle persone chefuggite dal loro Paese, rimaste senza un tetto. Ma anche della possibilità di intervento in linea con le regole nazionali, all’insegna del buonsenso. Ormai ie gli afgani richiedenti asilo, una cinquantina, hanno eletto a casa il posteggio più vicino all’ufficio immigrazione della questura. Inutile spostarli da lì perché tanto poi tornano a ripararsi all’interno. Piove, fa brutto tempo, oltretutto. Oggi è addirittura previsto l’allerta meteo arancione. Non bisogna avere cuore per mandarli tutti sotto la bufera.

