Opposizioni:non votiamo nomina Consulta (Di martedì 8 ottobre 2024) 11.20 Stamane in Aula sull'elezione di un componente della Consulta, "davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche noi non parteciperemo al voto".Così la segretaria Pd,Schlein."Non può esserci da parte della Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni".Con le altre Opposizioni "ci siamo sentiti e coordinati". Stessa posizione da M5S, Avs, IV,Azione e +E, che annunciano che non parteciperanno al voto. "Non c'è spazio per il dialogo","ferita a democrazia", dicono. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 11.20 Stamane in Aula sull'elezione di un componente della, "davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche noi non parteciperemo al voto".Così la segretaria Pd,Schlein."Non può esserci da parte della Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni".Con le altre"ci siamo sentiti e coordinati". Stessa posizione da M5S, Avs, IV,Azione e +E, che annunciano che non parteciperanno al voto. "Non c'è spazio per il dialogo","ferita a democrazia", dicono.

Consulta - le opposizioni compatte sulla non partecipazione al voto - Il tentativo di eleggere il componente della Corte Costituzionale è già andato a vuoto ben sette volte e oggi avrà luogo l’ottavo scrutinio. Oggi è convocato il Parlamento in seduta comune alla Camera dei deputati per l’elezione di un giudice della Consulta. . Nelle ultime settimane, in vista del ... (Lidentita.it)

Il Parlamento vota il giudice della Consulta - opposizioni unite : “Non votiamo”. La destra vuole Marini ma ha paura di non farcela - I parlamentari di Avs non saranno in aula, mentre quelli di Pd e M5S non ritireranno la scheda, per mettere in evidenza la “forzatura” del centrodestra. 30. I giudici della Consulta “si votano con i 2/3 e poi, dal terzo scrutinio, con i 3/5 dei votanti: cioè è necessaria una reale condivisione per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Consulta - opposizioni non partecipano al voto. Schlein : “Meloni non si è confrontata con noi” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Le opposizioni hanno scelto di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. La decisione è ... (Webmagazine24.it)