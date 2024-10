Netanyahu avverte il Libano, rischio distruzione come Gaza (Di martedì 8 ottobre 2024) "Avete l'opportunità di salvare il Libano prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come vediamo a Gaza. Non deve essere così". E' un passaggio del discorso del premier israeliano Benyamin Netanyahu al popolo libanese. Quotidiano.net - Netanyahu avverte il Libano, rischio distruzione come Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "Avete l'opportunità di salvare ilprima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà allae alla sofferenza,vediamo a. Non deve essere così". E' un passaggio del discorso del premier israeliano Benyaminal popolo libanese.

