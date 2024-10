Materiali di scarsa qualità per i lavori di dissesto idrogeologico, l'opposizione chiede la testa dell'assessore (Di martedì 8 ottobre 2024) I consiglieri comunali di minoranza d Frignano, Vincenzo Mastroianni, Aldo Simonelli e Giovanna Alidorante, hanno presentato un’interrogazione consiliare in merito ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico tra Via Tessitore e Corso Europa, portando alla luce presunte gravi irregolarità Casertanews.it - Materiali di scarsa qualità per i lavori di dissesto idrogeologico, l'opposizione chiede la testa dell'assessore Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I consiglieri comunali di minoranza d Frignano, Vincenzo Mastroianni, Aldo Simonelli e Giovanna Alidorante, hanno presentato un’interrogazione consiliare in merito aidi mitigazione del rischiotra Via Tessitore e Corso Europa, portando alla luce presunte gravi irregolarità

