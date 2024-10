Maltempo su tutta la Bergamasca: fiumi in piena, frane e 2 famiglie evacuate a Gorno e a Rota Imagna (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Il Maltempo imperversa su Bergamo e provincia. La pioggia continua a scendere, da questa mattina, martedì 8 ottobre, e sembra non aver intenzione di smettere. Una giornata che era già stata annunciata come funesta dal punto di vista delle condizioni climatiche, tanto da essere definita da “bollino rosso”. E le previsioni non hanno sbagliato. fiumi in piena, con il Serio e il Brembo che solo a guardarli fanno paura, acqua sopra almeno un metrocon una situazione piuttosto contenuta nella mattinata main deciso peggioramento nel pomeriggio, tanto da allertare Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Più d’uno i vertici tenuti in Prefettura, alle 12 e alle 18, nel corso dei quali si sono collegati in rete 89 sindaci del territorio, con il capoluogo in testa. Bergamonews.it - Maltempo su tutta la Bergamasca: fiumi in piena, frane e 2 famiglie evacuate a Gorno e a Rota Imagna Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. Ilimperversa su Bergamo e provincia. La pioggia continua a scendere, da questa mattina, martedì 8 ottobre, e sembra non aver intenzione di smettere. Una giornata che era già stata annunciata come funesta dal punto di vista delle condizioni climatiche, tanto da essere definita da “bollino rosso”. E le previsioni non hanno sbagliato.in, con il Serio e il Brembo che solo a guardarli fanno paura, acqua sopra almeno un metrocon una situazione piuttosto contenuta nella mattinata main deciso peggioramento nel pomeriggio, tanto da allertare Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Più d’uno i vertici tenuti in Prefettura, alle 12 e alle 18, nel corso dei quali si sono collegati in rete 89 sindaci del territorio, con il capoluogo in testa.

