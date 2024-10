Inter-news.it - Maldini seguito da vicino dall’Inter! Intanto lui chiude le porte al Milan

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) In un mercato calcistico sempre più sorprendente, la notizia di un possibile interesse dell’Inter per Danielha scatenato un’ondata di curiosità e dibattito nel web e sui social. Ma realmente potrebbe far comodo al club nerazzurro?dal ritiro con la Nazionale luilea un possibile ritorno al. INTERESSE – Figlio di Paoloe nipote di Cesare, Daniel rappresenta un legame profondo con la storia del. Tuttavia, le strade del calcio moderno possono portare a sviluppi inaspettati, e il nomepotrebbe presto risuonare anche tra le fila nerazzurre. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha preso nota di Danieldurante la sua visita allo U-Power Stadium di Monza, dove ha assistito alla sfida tra Monza e Roma.