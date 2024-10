L’uragano Kirk si muove verso l’Europa: dove colpirà e cosa aspettarsi in Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) L’uragano Kirk, attualmente di categoria 4, si sta spostando dall’Atlantico verso l’Europa del nord, con venti fino a 230 km/h. Gli esperti prevedono che mercoledì toccherà la Penisola Iberica, con venti che potrebbero ancora raggiungere i 120 km/h. Passerà poi su Francia e Germania fino a lambire anche il Nord Italia. Quando Kirk incontrerà le acque più fredde del Nord Atlantico, la sua potenza tropicale si ridurrà trasformandosi in cicloni post-tropicali. La tempesta mantenrà comunque una notevole intensità. Gli effetti delL’uragano Kirk nel Nord Italia Nonostante l’Italia non si trovi direttamente sulla traiettoria prevista di Kirk, gli effetti indiretti del suo passaggio si faranno sentire nel nord del paese a partire da giovedì. I meteorologi prevedono che l’Italia sarà interessata da abbondanti piogge e un incremento dei venti occidentali. Lettera43.it - L’uragano Kirk si muove verso l’Europa: dove colpirà e cosa aspettarsi in Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024), attualmente di categoria 4, si sta spostando dall’Atlanticodel nord, con venti fino a 230 km/h. Gli esperti prevedono che mercoledì toccherà la Penisola Iberica, con venti che potrebbero ancora raggiungere i 120 km/h. Passerà poi su Francia e Germania fino a lambire anche il Nord. Quandoincontrerà le acque più fredde del Nord Atlantico, la sua potenza tropicale si ridurrà trasformandosi in cicloni post-tropicali. La tempesta mantenrà comunque una notevole intensità. Gli effetti delnel NordNonostante l’non si trovi direttamente sulla traiettoria prevista di, gli effetti indiretti del suo passaggio si faranno sentire nel nord del paese a partire da giovedì. I meteorologi prevedono che l’sarà interessata da abbondanti piogge e un incremento dei venti occidentali.

