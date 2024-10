Ilrestodelcarlino.it - L’under 18 vuole prendere il largo. Battuto in trasferta pure il Sassuolo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cinque vittorie su cinque gare disputate per18 del Cesena Fc di mister Lantignotti (nella foto), che nel weekend appena concluso hain0-1 anche i coetanei del. E’ stato un match equilibrato quello giocato al Mapei Training Center, deciso da una sfortunata autorete del neroverde Campani arrivata al 56’, ma nella quale i bianconeri hanno mostrato ancora una volta l’affiatamento e la determinazione che ha contraddistinto la squadra fin dall’inizio della stagione. Il Cavalluccio guida così la classifica del Campionato Nazionale Professionisti Under 18, con quattro punti di vantaggio sull’Empoli e in vista del prossimo turno si prepara a ospitare a Martorano i pari età dell’Hellas Verona. Fine settimana di stop, invece, per i Campionati Nazionali Under 17, Under 16 ed Under 15 riservati ai club di Serie A e Serie B.