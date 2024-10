Ilrestodelcarlino.it - "Le Terrazze verranno migliorate". Dopo la fine delle riprese del film

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, prima di inviare una nota congiunta con il presidente del Parco del Conero e compagno di partito in Forza Italia, Luigi Conte, ci ha risposto in merito all’accusa di essere il "responsabile morale" della scelta di abbattere alberi tutelati all’interno dell’area protetta del Parco per realizzare un set cinematografico. L’accusa gli è stata mossa la scorsa settimana da Emiliano Stazio, presidente del Circolo Pungitopo di Legambiente, che avrebbe invece optato per l’uso della tecnologia 3D, anziché chiedere il nullaosta del Parco del Conero per l’abbattimento. "Io non posso decidere cosa deve fare la produzione", dichara il primo cittadino al nostro giornale, "rivendico, anzi, la decisione, presa all’unanimità dalla Giunta, di concedere l’area: certo, devono prevalere le tutele, ma, nel loro rispetto, va anche promosso il territorio.