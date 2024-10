361magazine.com - La nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in chiaro: dove vederla

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) In arrivo su TV8 Per la prima volta in, su TV8, riparte il viaggio tra i ristoratori italiani di, una produzione originale Sky, realizzata da Banijay Italia. Le nuove sfide prendono il via da domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 21.30, quando chefsale a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per decretare i ristoratori migliori. Nelle puntate inedite chefvive la sua prima tappa a Lucca, alla ricerca della migliore osteria. Successivamente si sposta a Monza (mercoledì 16 ottobre), alla ricerca del miglior ristorante chic, e a Mantova (mercoledì 30 ottobre), alla ricerca del miglior ristorante contemporaneo.