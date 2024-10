Quotidiano.net - Kim minaccia uso di armi nucleari in caso d'attacco nemico

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assicurato che "tutta la potenza militare" del Paese "sarà usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi, e l'uso dinon sarà escluso". In un discorso tenuto lunedì durante la visita alla Kim Jong-un National Defense University, il leader ha detto che la Costituzione del Paese "darà un ordine severo all'esercito" di agire, se provocato, senza fornire dettagli, nel resoconto della Kcna. Laè maturata nel giorno in cui il Nord dovrebbe aver aperto la sessione parlamentare per rivedere la Costituzione e consolidare Seul come "primario".