Inter, il riposo sta per finire: fissati gli allenamenti! Doppio focus

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’, con ben tredici nazionali in meno, presto ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. Occhi ovviamente su due giocatori. RIPRESA – Domani l’ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile, dopo la vittoria contro il Torino per 3-2 sabato sera. Simone Inzaghi ha concesso ai giocatori tre giorni diper recuperare le energie dopo il grande tour de force con tantissime partite ravvicinate. Una sosta, che i nerazzurri faranno con maggior serenità, viste le tre vittorie consecutive e il secondo posto in campionato alle spalle del Napoli di Antonio Conte. Domani ritorneranno ad Appiano Gentile il resto della squadra che non è andato in nazionale. Meno tredici per Inzaghi. Ma già ieri, Nicolò Barella ha anticipato tutti allenandosi da solo. Non solo Barella, l’monitora pure un altro giocatore RECUPERI – Nicolò Barella in ripresa, così come Tajon Buchanan.