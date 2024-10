Inchiesta ultras Inter e Milan, scorta al PM! Sfogo Antimafia – CdS (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua imperterrito il lavoro degli inquirenti in merito all’Inchiesta ultras di Inter e Milan. La Procura di Milano ha deciso di mettere sotto scorta il PM Storari. Intanto, l’Antimafia, dopo la presunta sottovalutazione del problema, si sfoga. LA SITUAZIONE – Una volta conclusi gli Interrogatori con i vari ultras arrestati, questa o prossima settimana la Procura di Milano inizierà a sentire anche alcuni testimoni dei fatti come le due società, Inter e Milan, e alcuni tesserati. Ieri peraltro, un ultras nerazzurro incappucciato ha parlato a Le Iene. Si tratta di soggetti che sono parte lesa, ma fondamentali per tratteggiare ancor di più questo intricato e inquietante quadro di mala affari nelle due curve Milanesi. Intanto, la Procura di Milano, su richiesta di Marcello Viola, ha deciso di mettere sotto scorta il PM Paolo Storari. Inter-news.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, scorta al PM! Sfogo Antimafia – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua imperterrito il lavoro degli inquirenti in merito all’di. La Procura dio ha deciso di mettere sottoil PM Storari. Intanto, l’, dopo la presunta sottovalutazione del problema, si sfoga. LA SITUAZIONE – Una volta conclusi glirogatori con i variarrestati, questa o prossima settimana la Procura dio inizierà a sentire anche alcuni testimoni dei fatti come le due società,, e alcuni tesserati. Ieri peraltro, unnerazzurro incappucciato ha parlato a Le Iene. Si tratta di soggetti che sono parte lesa, ma fondamentali per tratteggiare ancor di più questo intricato e inquietante quadro di mala affari nelle due curveesi. Intanto, la Procura dio, su richiesta di Marcello Viola, ha deciso di mettere sottoil PM Paolo Storari.

