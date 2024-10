Ilnapolista.it - «Il tennis è vecchio, ha bisogno di volti nuovi. Anna Kalinskaya (fidanzata di Sinner) ha personalità, emergerà»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Stu Duguid, 41 anni, è uno dei manager di maggior successo nel settore del“, così lo presenta la Sueddeutsche prima di procedere con l’intervista. Lo scozzese lavora come agente dal 2010, ha imparato il mestiere in una delle più grandi agenzie di marketing al mondo, la Img, dove è diventato vicepresidente senior. Due anni fa, Duguid ha fondato la sua società, Evolve, a Los Angeles e continua a rappresentare gli interessi economici dei giocatori. Ha fondato la Evolve e ha portato con sé Naomi Osaka come partner commerciale. Qual è l’obiettivo dell’azienda: «Volevamo ripensare il modo in cui gli atleti vengono seguiti dal punto di vista gestionale. Abitualmente nello sport si cerca di ottenere accordi rapidi, firmare contratti che portino rapidamente a commissioni. Naturalmente abbiamo concluso anche alcuni di questi accordi.