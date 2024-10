Hamas, 17 persone uccise in raid israeliano a Jabalya (Di martedì 8 ottobre 2024) La Protezione civile di Gaza annuncia che 17 persone sono state uccise in un attacco israeliano. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che uno dei suoi corrispondenti ha affermato che "c'erano decine di martiri e feriti che giacevano nelle strade di Jabalya e, a causa dell'intensità dei bombardamenti, gli operatori sanitari e la protezione civile non sono riusciti a raggiungerli". Quotidiano.net - Hamas, 17 persone uccise in raid israeliano a Jabalya Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La Protezione civile di Gaza annuncia che 17sono statein un attacco. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che uno dei suoi corrispondenti ha affermato che "c'erano decine di martiri e feriti che giacevano nelle strade die, a causa dell'intensità dei bombardamenti, gli operatori sanitari e la protezione civile non sono riusciti a raggiungerli".

