Grande Fratello, Amanda critica l'italiano di Helena. La modella: "Non capisci un caz*o? Allora vai a fanc*lo"

(Di martedì 8 ottobre 2024) La settima puntata del, andata in onda ieri sera, ha creato i presupposti per un forte litigio traPrestess eLecciso. Dopo la diretta, le due donne si sono infatti rese protagoniste di un aspro confronto, dove non sono mancate diverse offese. Tutto è partito dalla nomination dicontro. Visibilmente infastidita, Lecciso ha cercato di sfogarsi con Javier Martinez, ma la Prestess ha captato il suo discorso ed è andata a parlarle: Tu sei quella che fai ‘Uh, non lo, uh, non lo so’. Qual è il problema che ti ho votato? Questo è il tuo problema, che vai sempre in giro a parlare con gli altri. () Tu sei quella che sta facendo più pettegolezzo di Non è la Rai, che è divertente. Io ti vedo e non ho paura di te, di Lorenzo e di Michael.