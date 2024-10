GF, Tommaso Franchi finisce nel caos: il gesto con Shaila scatena le proteste (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di questa edizione del Grande Fratello le personalità più forti si sono già delineate. La settima puntata ha fatto emergere ancora una volta una serie di discussioni che sono ruotate attorno al nome di Shaila Gatta. Bellissima, affascinante e sfuggente, la ballerina ha letteralmente fatto una strage di cuori e continua a catalizzare su di sé l’attenzione dei suoi coinquilini. Dopo aver spezzato ogni speranza di Javier, dichiarando di non sentirsi presa dal suo carattere calmo, la gieffina ha affermato di non vedere come potenziale partner neppure Lorenzo, da cui è attratta fisicamente ma frenata dalla personalità. Il suo charme tuttavia non smette di mietere vittime, neppure quando si parla di Clayton, che ha affermato di trovarla tra le più interessanti della casa. Meno presente nelle vicende amorose è sicuramente Tommaso Franchi. Tutto.tv - GF, Tommaso Franchi finisce nel caos: il gesto con Shaila scatena le proteste Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di questa edizione del Grande Fratello le personalità più forti si sono già delineate. La settima puntata ha fatto emergere ancora una volta una serie di discussioni che sono ruotate attorno al nome diGatta. Bellissima, affascinante e sfuggente, la ballerina ha letteralmente fatto una strage di cuori e continua a catalizzare su di sé l’attenzione dei suoi coinquilini. Dopo aver spezzato ogni speranza di Javier, dichiarando di non sentirsi presa dal suo carattere calmo, la gieffina ha affermato di non vedere come potenziale partner neppure Lorenzo, da cui è attratta fisicamente ma frenata dalla personalità. Il suo charme tuttavia non smette di mietere vittime, neppure quando si parla di Clayton, che ha affermato di trovarla tra le più interessanti della casa. Meno presente nelle vicende amorose è sicuramente

